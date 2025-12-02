Отмечается, что некоторые привычки только препятствуют очистке одежды.

Стирка, возможно, никогда не станет самым приятным занятием, но стоит помнить, насколько она стала проще. Современные моющие средства содержат более эффективные ферменты и более экологичны, а стиральные машины бережнее относятся к одежде и могут быть запрограммированы практически для любого типа ткани и объема белья.

Издание Real Simple выяснило, от каких устаревших привычек нужно избавиться для качественной стирки.

Понедельник - "день стирки"

Стирка в понедельник, глажка во вторник, починка в среду, отжим в четверг, уборка в пятницу и выпечка в субботу - это мантра, которую выучила каждая женщина. Забудьте об этом расписании и избавьтесь от старомодного представления о том, что все нужно стирать в один день, потому что это может быть непосильной задачей.

Видео дня

Горячая вода для чистой одежды

Когда-то одежду кипятили в большом котле с горячей водой на огне, чтобы она стала чистой. Эта одежда была из плотного хлопка или льна, которые могли выдержать высокие температуры.

Современные синтетические ткани и тонко сплетенные натуральные шелк и хлопок не выдержат многократной стирки в горячей воде. Кроме того, горячая вода может привести к выцветанию темной одежды.

Много моющего средства

Добавление большего количества моющего средства в каждую загрузку может показаться решением, которое обеспечит более чистую одежду, но на самом деле это может ухудшить ситуацию. Моющее средство остается на ткани, что в результате может задерживать грязь и запахи, а также делает одежду жесткой и шершавой.

Одна из худших привычек при стирке - загрузка стиральной машины и заливание жидкого моющего средства на грязную одежду или добавление горсти капсул с моющим средством. Нынешние стиральные машины требуют одной капсулы или около двух чайных ложек жидкого моющего средства.

Одежда с ароматом моющего средства чистая

Чистая одежда не имеет запаха жира, пота или еды. Сильно пахнущие моющие средства часто маскируют эти запахи, но они возвращаются, когда тепло высвобождает их из ткани.

Используете один и тот же режим для всех стирок

Вы сэкономите деньги и получите лучшие результаты стирки, если будете каждый раз настраивать объем загрузки, цикл стирки, температуру воды и настройки сушильной машины для каждой загрузки белья. Каждый раз, когда загружаете стиральную или сушильную машину, учитывайте объем загрузки, степень загрязнения и тип ткани, которую стираете.

Не читаете этикетки на одежде

На этикетках указывают состав ткани и инструкции по стирке. Хотя большинство производителей рекомендуют наиболее консервативный метод стирки, чтобы одежда долго сохраняла новый вид, имея опыт, вы можете самостоятельно решить, стирать ли вещь в стиральной машине, вручную или отдать в химчистку.

Верите, что стиральная машина очищается во время стирки

Даже несмотря на то, что во время полного цикла стирки и полоскания проходит много воды, в каждой стиральной машине остаются частицы грязи, волосы, ворс и грязь. Чистка стиральной машины не реже одного раза в месяц обеспечит более чистую белье и предотвратит дорогостоящий ремонт.

Ранее УНИАН писал, что нужно ли стирать новые вещи перед тем, как их надевать.

Вас также могут заинтересовать новости: