Турецкая компания Besiktas Shipping, которая управляет флотом из 29 танкеров, пришла к выводу, что ситуация с безопасностью в регионе резко ухудшилась.

Судоходная компания Турции Besiktas Shipping, которая владеет нефтяным танкером Mersin, который был поврежден у берегов Сенегала, полностью прекращает любую деятельность, связанную с российскими интересами, пишет Reuters.

Издание рассказывает, что 27 ноября судно, которое стояло на якоре вблизи Дакара, подверглось четырем внешним взрывам. В результате чего в машинное отделение начала поступать морская вода. Примечательно, что причина взрывов пока не установлена.

Известно, что турецкая компания Besiktas Shipping управляет флотом из 29 танкеров. В компании подчеркнули, что они всегда строго придерживались международных санкций, включая механизм ценового потолка G7/ЕС. Однако фирма пришла к выводу, что ситуация с безопасностью в регионе резко ухудшилась.

"После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски для судов и экипажей стали неприемлемыми", - указано в заявлении компании.

Также в заявлении подчеркивается, что безопасность персонала и активов является их главным приоритетом. Это решение было принято на фоне волны нападений на суда, имеющие связи с Россией.

Хотя Украина отрицает причастность к происшествию возле Сенегала, турецкий чиновник подтвердил, что необходимые сигналы были направлены всем сторонам, включая власти Украины.

Указывается, что приостановка операций Besiktas Shipping может создать прецедент для других морских перевозчиков.

Поражение танкеров: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина не имеет никакого отношения к инциденту с российским судном в Черном море. Тихий предположил, что это могла быть провокация России. Он опроверг все обвинения, которые выдвигала пропаганда России.

Также мы писали, что на фоне атак украинских военных беспилотников по нефтяным танкерам российского теневого флота выросла стоимость доставки товаров через Черное море. В частности, выросли расходы на страхование от военных рисков. Черное море имеет решающее значение для перевозки зерна, нефти и нефтепродуктов.

