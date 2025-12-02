Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо прежде. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря, выступая в парламенте Ирландии.
"Мы усиливаем наши усилия, и наша делегация ждет дальнейших переговоров. Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо, есть шансы. Но мы должны воспользоваться из тех шансов", - сказал он.
По его словам, "сильная страна может начать войну, но и другая сильная страна может сделать так, чтобы война прекратилась".
Также он попросил напоминать миру, что российское вторжение в Украину является "криминальным и неспровоцированным актом агрессии"
"Человеческая память часто очень короткая, поэтому напоминайте миру, когда надо, что российское вторжение в Украину - это криминальный и неспровоцированный акт агрессии, и произошло это потому, что Россия хотела относиться к Украине, как к своей собственности, а к украинцам - как к скоту", - отметил президент Украины.
Другие заявления Зеленского
Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины в Дублине заявил, что делегации Украины и США наработали план завершения войны из 20 пунктов, но некоторые вещи еще надо проработать.
Также он, выступая в Ирландии, сказал, что Россия может отсрочить цель полной оккупации Украины на фоне переговоров о мире. "Они не достигли цели оккупировать наше государство. Я не уверен, что их цели изменились. Они могут отсрочиться. А нам нужна для этого защита", - подчеркнул президент Украины.