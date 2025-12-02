Правоохранители провели обыски в дипломатическом ведомстве ЕС в Брюсселе.

Полиция Бельгии во вторник, 2 декабря, задержала бывшую главу дипломатического ведомства ЕС Федерику Могерини и высокопоставленного чиновника из Брюсселя, которых подозревают в мошенничестве, связанном с контрактами на обучение младших чиновников, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что после проведения обысков в дипломатическом ведомстве ЕС в Брюсселе и Колледже Европы в Брюгге, под стражу были взяты трое подозреваемых, среди которых Могерини, которая с 2014 по 2019 год занимала должность верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Как сообщили три человека, знакомые с ходом расследования, также был задержан генеральный директор Европейской комиссии Стефано Саннино.

Видео дня

Сообщается, что обыски проводились по приказу Европейской прокуратуры (EPPO) в связи с "сильными подозрениями" в мошенничестве в решении Европейской службы внешних действий (EEAS) о присуждении колледжа дипломатической академии ЕС в 2021-2022 годах.

В публикации рассказывается, что после руководства Европейской службой внешних дел бывший министр иностранных дел Италии Федерика Могерини стала ректором Колледжа Европы в сентябре 2020 года, а также директором дипломатической академии в августе 2022 года.

Добавляется, что Саннино был генеральным секретарем Европейской службы внешних дел с 2021 по 2024 год. Затем он стал генеральным директором департамента комиссии по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива.

В заявлении Европейской прокуратуры сообщается, что обыски проводились в Европейской службе внешних дел (EEAS) в центре брюссельского квартала ЕС, в нескольких зданиях Колледжа Европы и в домах подозреваемых. Расследование проводилось при поддержке Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (Olaf).

"Перед обысками ЕСПП обратилась с просьбой о снятии иммунитета с нескольких подозреваемых, которое было удовлетворено", - говорится в заявлении прокуратуры.

Представитель комиссии подтвердил, что в штаб-квартире ЕЭС полиция проводила обыски, но отказался давать информацию, были ли задержаны сотрудники комиссии. Указывается, что в настоящее время бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавляет Евродипломатию. Как сообщили в комиссии, расследование было начато до ее назначения.

В Европейской прокуратуре отметили, что расследование должно прежде всего установить, были ли колледж или его представители предварительно уведомлены о тендере Европейской службы внешних дел (ЕСВД) по созданию дипломатической академии до его официального опубликования.

"Существуют серьезные подозрения, что во время тендерного процесса на реализацию программы была нарушена статья 169 Финансового регламента, касающаяся честной конкуренции, и что конфиденциальная информация, связанная с текущей закупкой, была передана одному из кандидатов, участвовавших в тендере", - указывается в заявлении прокуратуры.

В ведомстве не исключают, что расследуемые факты "могут составлять мошенничество в сфере закупок, коррупцию, конфликт интересов и нарушение профессиональной тайны".

"Расследование продолжается с целью выяснения фактов и оценки того, были ли совершены уголовные правонарушения", - подчеркнули в прокуратуре.

Решение ЕС по замороженным российским активам

Ранее УНИАН сообщал, что европейские правительства обвиняют Бельгию в выдвижении чрезмерных требований по гарантиям на случай, если Кремль подаст иск из-за предоставления Украине финансовой помощи из замороженных российских активов. Указывается, что в середине декабря лидеры ЕС обсудят вопрос репарационного кредита Украине. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает, чтобы правительства ЕС предоставили стране финансовые гарантии, которые превышают 140 миллиардов евро. Более того, чтобы эту сумму в случае необходимости стране предоставили в течение нескольких дней.

Также мы писали, что страны Евросоюза обвиняют правительство Бельгии в том, что оно не сообщает, что делает с налоговыми доходами от замороженных российских активов. В 2024 году Бельгия взяла международное обязательство раскрывать, как использует налоги с этих средств. Эти деньги должны были бы идти Украине, но до сих пор еще зачисляются в бельгийский бюджет. В Бельгии настаивают, что ничего не нарушают, но проверить выполнение обещаний невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: