Кого поздравить 3 декабря и почему нужно проявить скромность.

3 декабря в мире считается интересной датой. Праздники сегодня касаются многих людей, а по православным верованиям принято молиться о здоровье. Мы назвали выдающихся именинников и рассказали, почему в этот день нужно как можно меньше разговаривать.

Какой сегодня праздник церковный

Чудотворца Иоанна Молчальника чествуют верующие, которые придерживаются нового календаря. Ему произносят молитвы об исцелении болезней. В старом стиле сегодня праздник святого Григория Декаполита и епископа Прокла Константинопольского.

Какой сегодня праздник в мире

3 декабря наступает День людей с инвалидностью, цель которого - осветить проблемы инклюзивности, сделать общество более терпимым к людям с особенными потребностями и добиться их полной интеграции в общество. Для нашей страны это как никогда актуально, ведь из-за войны многие украинцы получили инвалидность.

Профессиональное торжество этой даты - День компьютерной графики. Поздравить с ним нужно дизайнеров, аниматоров, специалистов по спецэффектам и всех, кто умеет работать с 3D-моделями.

Есть и экологический праздник сегодня - Международный день борьбы с пестицидами. Химикаты, которые используют в агропромышленности, заражают почву и убивают миллионы полевых животных.

Какой сегодня праздник в Украине

Вы точно слышали о некоторых рожденных 3 декабря украинцах: это философ Григорий Сковорода, географ Степан Рудницкий, дирижер Иван Слета и писатель Андрей Любка.

Хотя в наше время никакой праздник сегодня в Украине, в народе о нем есть несколько занимательных обычаев, о которых сказано далее.

Какой сегодня праздник народный

По погоде в этот день приметы позволяют определить, каким будет остаток зимы и следующий год:

дороги размыло грязью - к сырому декабрю;

снегопад сулит дождливый март;

светит солнце - ждите тепла;

если поет снегирь, то скоро распогодится.

Наши предки называли праздник 3 декабря Иван Молчальник, поскольку было принято как можно меньше разговаривать. Славяне верили, что если сделать какую-то работу в полной тишине, то дело обязательно закончится удачно. Также есть поверье, что молчаливый человек в следующем году будет красноречивым.

Что нельзя делать сегодня

Рассказывая о том, какой сегодня церковный праздник, мы уже кратко упомянули его запреты. Сегодня запрещены пустые разговоры, сплетни, ругань, злые слова, ложь. Не стоит хвастаться, произносить неправдивые обещания, загадывать желания вслух. Все произнесенное может обернуться против вас, поэтому желательно не говорить без необходимости.

