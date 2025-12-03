Сообщается, что россияне уже вышли на окраины Гуляйполя, отметил собеседник.

Российские оккупационные войска находятся примерно в 30 километрах от Запорожья. При этом крайне маловероятно, что противник может подойти к границам города до конца года без значительного прорыва.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Брюсселе высказал высокопоставленный представитель НАТО. По его словам, армия страны-агрессора движется на юг вдоль участка шоссе, проходящего от Покровска Донецкой области до Гуляйполя Запорожской области.

"И они достигли города Доброполье, расположенного примерно в 12 километрах от городской черты. Таким образом, они продвигаются на запад по фронту шириной в несколько километров. И, как сообщается, уже вышли на окраины Гуляйполя", – заявил чиновник.

Собеседник УНИАН добавил, что на некоторое время это укрепило украинскую оборону к востоку от Запорожья. Однако он также сказал, что город "находится под угрозой окружения с севера, поскольку российские войска продвигаются на запад".

"Соотношение сил в Запорожье по-прежнему благоприятствует России на приоритетных направлениях, но этого недостаточно для решительного прорыва, особенно с учетом того, что ВС РФ продвигаются в городские районы", – сказал представитель Альянса.

Война в Украине: ситуация на фронте

Ранее чиновник НАТО заявил журналистке DW, что российские войска контролируют уже более 95% территории Покровска. Отмечалось, что потеря города не приведет к краху украинской обороны.

Тем временем DeepState информирует, что россияне продвинулись в Покровске и Мирнограде Донецкой области. Аналитики заявили, что враг продвинулся и в районе Каменского Запорожской области.

