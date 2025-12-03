Заместитель Мелони Маттео Сальвини сомневается в целесообразности продолжения поддержки.

Правительство Италии намерено отложить утверждение указа, который позволил бы Риму продлить поставки военной техники Украине до следующего года, рассказали Reuters источники, близкие к этому вопросу.

Издание объясняет, что задержка связана с напряженностью внутри правого коалиционного правительства премьер-министра Джорджии Мелони относительно поддержки Украины против полномасштабного вторжения России.

Указывается, что хотя премьер-министр Италии и пообещала помочь Украине противостоять российской агрессии до конца, но ее заместитель Маттео Сальвини сомневается в целесообразности продолжения поддержки.

Как рассказали изданию анонимные источники, декрет об оказании помощи Украине был включен в повестку дня заседания в среду, но был снят из-за его переполненности.

В материале упоминается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года правительство Италии направило Украине 12 пакетов военной помощи, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T, как это предусмотрено системой указов.

Примечательно, что режим авторизации позволяет правительству действовать без получения одобрения парламента для каждого нового раунда военных поставок. Добавляется, что действующий указ теряет силу в конце года.

В случае утверждения правительством нового указа, он вступит в силу немедленно, но в течение 60 дней его должен ратифицировать парламент.

Издание отмечает, что Сальвини объяснил, что выступает против продолжения Украине военной помощи из-за коррупционного скандала, который произошел в то время, когда США продолжают давить на заключение мирного соглашения с Россией.

Военная помощь Италии Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 1 декабря правительство Италии опубликовало межведомственный декрет, который свидетельствует о предоставлении Украине 12-го пакета военной помощи. В документе отмечается, что речь идет о передаче Украине военных средств, материалов и оборудования. Однако перечень указан только в секретной справке Генштаба, публично его не будут оглашать.

Также мы писали, что руководство Италии отказалось участвовать в программе закупок оружия для Украины. После чего президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте начали давить на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, призывая ее страну присоединиться к инициативе. Однако, Мелони опасается внутриполитических проблем с партнерами по правящей коалиции из партии "Лига".

