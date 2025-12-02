Ему назначили ночной домашний арест.

Печерский суд Киева изменил меру пресечения Сентябру Магамедрасулову - отцу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Отмечается, что Офис генерального прокурора Украины подал ходатайство об изменении меры пресечения. Суд назначил ему новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ранее, 26 ноября, Печерский суд отказал адвокатам подозреваемого в ходатайстве об изменении меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.

Видео дня

Дело Руслана Магамедрасулова и его отца: что известно

Напомним, в июле этого года правоохранители задержали одного из руководителей детективов НАБУ по подозрению в ведении бизнеса в России. Впоследствии стало известно и о задержании отца детектива, Сентябра Магамедрасулова. По данным СБУ, Сентябр имеет гражданство РФ, о чем его сын не сообщил при оформлении допуска к гостайне, чем нарушил закон.

Тогда суд избрал для Сентябра Магамедрасулова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога.

Вас также могут заинтересовать новости: