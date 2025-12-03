Зимой спатифиллумы требуют особого внимания, чтобы весной порадовать цветением.

Спатифиллумы обычно заводят дома из-за их красоты и свойств очищения воздуха. Хотя большинство комнатных растений подвержены сезонным изменениям, спатифиллумы, или как они же известны "лилии мира" или "женское счастье", требуют особого ухода в течение зимних месяцев. Эксперт по цветам и садоводству в Eflorist Дэвид Деньер рассказал сайту Express, что многие владельцы делают одну и ту же ошибку в уходе за этими цветами в зимние месяцы. Она настолько серьезна, что может привести к гибели комнатного растения.

"Как любое тропическое растение, спатифиллумы предпочитают стабильно теплую температуру. Они могут быть особенно чувствительными к перепадам температуры, поэтому важно корректировать уход за ними в соответствии с изменением времени года. Одна из самых больших ошибок, которые люди могут сделать, ухаживая за ними, - это размещать ее возле окон и вентиляционных отверстий", - сказал эксперт.

По его словам, сквозняки действительно вредны для этих комнатных растений. Если охлаждать его долго, то это может привести для увядания или даже к гибели.

"Так же не следует размещать спатифиллум вблизи радиаторов или других источников отопления, поскольку это также может их повредить", - сказал он.

Поэтому держите это растение подальше от любых горячих или холодных источников в доме, чтобы они оставались здоровыми. Также важно стараться поддерживать постоянную температуру в месте, где растет растение и это поможет им зацвести. Причем цветок будет стоять месяц или даже два, прежде чем начнет засыхать.

Эти растения могут цвести весной и осенью, поэтому не следует паниковать, если в течение зимних месяцев не будет роста, поскольку именно в это время года рост замедляется.

Однако, есть шаги, которые можно предпринять зимой, чтобы обеспечить более долгое цветение весной.

"Цветение требует много энергии, поэтому важно подпитывать растение часто и понемногу в течение вегетационного периода. Используйте сбалансированное водорастворимое удобрение каждые несколько недель с апреля по октябрь", - посоветовал эксперт.

А зимой подкормки стоит сократить до одного раза в четыре-шесть недель.

Больше об уходе за спатифиллумом

Напомним, что в природе спатифиллум растет в тропических лесах Центральной Америки и Колумбии, а потому нуждается в тепле и рассеянном свете. В период активного роста это растение предпочитает регулярный полив и умеренную влажность. Зимой полив сокращают.

