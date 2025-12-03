Криволап отметил, что такие беспилотники дороже обычных "Шахедов" и подавить их с помощью РЭБ сложно.

Количество беспилотников, которые оборудованы с возможностью связи с оператором, будет увеличиваться, высказал мнение эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире Киев24.

Криволап рассказал, что примерно год назад или же ранее ему сообщали, что появились российские "Шахеды", которые реагируют на луч проектора, когда мобильные огневые группы пытаются его сбить в воздухе.

Эксперт поделился, что были предположения, что на таких БпЛА враг установил специальные датчики которые реагируют на движущийся объект. Но сейчас уже понятно, что речь идет об управляемых беспилотниках, которые оборудованы камерами.

"Это уже управляемые ракеты, которые видят, они оборудованы камерами, они значительно дороже, чем обычный "Шахед"", - отметил Криволап.

По его словам, обычный "Шахед" летает по точкам, от координат до координат.

"Эти дроны уже летают с помощью связи, или сети, ну то есть когда все являются передатчиками, все являются ретрансляторами, скажем так, или это с помощью спутниковой связи, может быть и такая комбинация", - пояснил он.

Криволап признал, что к сожалению, мы не можем покрыть РЭБом все пространство, поэтому подавить эти дроны таким образом задача не простая.

Российские "Шахеды" становятся более опасными

Ранее УНИАН сообщал, что ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал, что впервые в российском "Шахеде" была обнаружена ракета класса "воздух-воздух" Р-60. Романенко поделился, что это старая советская ракета малой дальности, которая наводится на источник тепла. Авиаэксперт отметил, что эта ракета может использоваться для уничтожения вертолетов и самолетов. Поскольку ракета несет очень маленькую боевую часть примерно в 3 килограмма, Романенко считает, что она может создавать угрозу только самолетам.

Также мы писали, что страна-агрессор установила на некоторые "Шахеды" камеры заднего вида, чтобы они могли отслеживать украинские перехватчики и уклоняться. Украина в свою очередь противопоставила этой угрозе беспилотники-перехватчики. Указывается, что они облегчили нагрузку на другие системы противовоздушной обороны Украины. Военные НАТО и некоторые западные компании рассматривают эту технологию как возможность для инвестиций.

