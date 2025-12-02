Облачность, туманы, морось - почти то же, что и в предыдущие дни.

В среду, 3 декабря, погода в Украине будет подобна той, что была в последние дни. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

"Будем находиться вне поля зрения атмосферных фронтов. У земной поверхности погоду будет предопределять поле высокого давления с небольшим ростом его значений, на высотах будет удерживаться влажная, но немного прохладнее предыдущей воздушная масса. Слабый до умеренного ветер будет веять с юго-востока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие факторы будут способствовать облачному небу, местами образованию туманов и мороси. В большинстве областей, кроме западных, местами ожидается небольшой дождь, сохранится теплая, но облачная погода.

Согласно прогнозу ночью и утром на Закарпатье, в Карпатах, центральных и южных областях местами туман; ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночная температура составит 0...5° тепла, в восточных областях и в Карпатах - от 3° тепла до 2° мороза, днем - 3...8° тепла. На юге страны ночью 4...9° тепла, днем - 7...12°.

Погода в Киеве и Киевской области

На территории Киевской области и столицы 3 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 0...5° тепла, днем 3...8° тепла;

в Киеве ночью 2...4° тепла, днем - 4...6°", - говорится в сообщении.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко 3 декабря в Украине будет преобладать облачная влажная погода. Температура воздуха - без изменений, максимально +4...+8, на юге - +8...+12 градусов.

Также мы писали, каким будет первый месяц зимы для украинцев. Отмечалось, что по расчетам синоптиков декабрь будет теплый с аномалией температуры от 2 до даже 3-5 градусов. Вероятно, среднемесячная температура будет выше климатической нормы, средней за 30 лет, на два градуса.

