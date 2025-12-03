Ученые обнаружили в этой пещере не просто обширную подземную пустоту, а самодостаточную экосистему.

В отдаленных высокогорных районах центрального Вьетнама находится одно из самых необычных мест на Земле - пещера Шондонг, которая является самой крупной в мире. Как пишет Indian Defence Review, жизнь в этом месте развивалась в изоляции.

Целая экосистема внутри пещеры

Отмечается, что пещера Шондонг является частью национального парка Фонгня-Кебанг. Она оставалась в основном неисследованной до 2009 года.

Интересно то, что туман внутри пещеры образует облака, а тропические леса растут там, где солнечный свет проникает через обрушенные потолки. Кроме того, в пещере Шондонг организмы живут в полной темноте, сформированные эволюционными силами.

Видео дня

В издании поделились, что пещера Шондонг имеет длину более 5 километров, высоту 200 метров и ширину 150 метров. Она настолько большая, что могла бы вместить городской квартал небоскребов.

Однажды ученые обнаружили в этой пещере не просто обширную подземную пустоту, а самодостаточную экосистему. Туман, создаваемый взаимодействием прохладного воздуха внутри и теплого влажного воздуха снаружи, образует внутренние облака, придавая пещере свой собственный микроклимат, а части потолка обрушились сотни тысяч лет назад, создав огромные долины, которые теперь действуют как естественные световые люки, пропускающие солнечный свет на дно пещеры.

Уникальные виды

В издании добавили, что уникальные условия внутри пещеры привели к эволюции эндемичных видов. Биологи, работающие в пещере, идентифицировали более 250 различных видов растений и животных, в том числе безглазых рыб, прозрачных ракообразных и редких грибов, приспособленных к богатой питательными веществами среде.

В издании отметили, что в более открытых частях пещеры иногда можно увидеть обезьян и птиц из окружающих джунглей, спускающихся через проемы в потолке в поисках пищи. Это создает кратковременное пересечение подземной и поверхностной экосистем.

Кроме того, в стенах пещеры закреплены окаменелые кораллы, свидетельствующие о том, что эта часть Вьетнама когда-то была погружена под древнее море. Эти остатки указывают на ландшафт, сформированный за миллионы лет эрозией, тектоническим подъемом и водным потоком.

Также в дальнем конце пещеры возвышается 80-метровая известняковая формация, известная исследователям как Великая стена Вьетнама. За ней находится область, которая в основном остается неисследованной из-за логистических проблем.

Что известно о самой токсичной пещере в мире

Ранее эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал о самой токсичной пещере в мире. Речь о пещере Мовиле в Румынии.

Более 5 миллионов лет эта пещера оставалась полностью отрезанной от остального мира. В ее глубины никогда не проникал солнечный свет, а воздух представлял собой ядовитое варево из токсичных газов.

Интересно то, что в пещере Мовиле скрывается уникальная экосистема, которая процветает в полной изоляции благодаря процессу, который редко встречается на суше.

Вас также могут заинтересовать новости: