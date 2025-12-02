Такие наклейки могут надоедать или мешать водителям.

Некоторые владельцы автомобилей не против наклеек на лобовом стекле или окнах, если они нужны. Однако старые регистрационные, выцветшие наклейки на заднем или лобовом стекле просто портят вид автомобиля. Поэтому издание Jalopnik рассказало, как безопасно избавиться от этих наклеек, не повредив авто.

По словам экспертов, для старых, потрескавшихся и выцветших наклеек на внешнем стекле или на внутренней стороне нетонированных окон сначала нужно очистить всю поверхность с помощью средства для чистки стекол без аммиака и микрофибровой салфетки.

После этого попробуйте снять как можно больше наклейки с помощью лезвия или старой кредитной карты, стараясь не поцарапать стекло. Если наклейка не отходит, осторожно нагрейте ее феном или паровым утюгом, чтобы смягчить клей, который сначала приклеил ее к стеклу.

"Примерно через минуту нагрева наклейка должна стать достаточно мягкой, чтобы ее было легче снять. Опять же, вы можете использовать лезвие или кредитную карту, чтобы отклеить углы наклейки, что даст вам достаточно материала, чтобы схватить конец пальцами и (надеемся) удалить всю наклейку. Альтернативой нагреванию является нанесение на наклейку растительного масла, WD-40 или раствора теплой воды и мягкого моющего средства. Оставьте на несколько минут, прежде чем отклеивать", - советуют в материале.

Как удалить наклейки с тонированных стекол

Керамические и углеродные тонировки являются более прочными и устойчивыми к царапинам, чем традиционные пленки для окон, поэтому они лучше сохраняют прохладу в салоне автомобиля. Однако даже очень качественная тонировка может поцарапаться или быть повреждена острыми предметами, такими как бритвенные лезвия.

Поэтому специалисты в таком случае советуют сначала нагреть наклейку снаружи в течение минуты-двух, двигаясь небольшими кругами во время нагрева. Благодаря такому методу вы не испортите и не расплавите тонировку.

"После нагрева наклейки снаружи сядьте в автомобиль и попробуйте отклеить ее, подняв один конец наклейки с помощью старой кредитной карты. После удаления наклейки, скорее всего, вам придется удалить остатки клея - для этого можно использовать средство для удаления клея или мыльный раствор. Аккуратно вытрите остатки полотенцем, но не нажимайте слишком сильно. Вместо этого дайте средству для удаления клея подействовать. В завершение очистите все окно с помощью средства для мытья стекол без аммиака и полотенца из микрофибры", - рекомендуют в Jalopnik.

