Разбираемся, какие камни имеют лечебные свойства, и помогают ли они на самом деле выздороветь.

Многие люди ищут природные методы поддержки организма и задаются вопросом, какой камень помогает выздороветь. Но эзотерики предупреждают - дело не в "лечебных" свойствах минералов, а в их влиянии на энергетику человека. Таролог и целитель АnaRaya объяснила УНИАН, как камни помогают телу восстановиться на тонком уровне и как правильно использовать их для поддержки здоровья.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Какие камни для здоровья можно использовать

Как рассказала УНИАН таролог, целитель, психолог и современная ведьма АnaRaya, камни не лечат болезни и не являются заменой врача, но они поддерживают тело и способствуют гармонизации на тонком энергетическом уровне. Поэтому говорить о том, к примеру, какой камень лечит женские болезни или какой камень лечит горло, не совсем корректно. "За здоровье человека отвечают чакры - энергетические центры, связанные с важными органами и системами", - говорит эзотерик.

В свою очередь каждой чакре соответствуют определенные камни по цвету и "вибрациям". Правильно подобранный камень помогает снять напряжение, укрепить энергетику и ускорить восстановление - но как дополнительная практика, а не медицинская терапия.

Корневая чакра Муладхара

Отвечает за нижние органы тела, матку и интимные органы. Для конечностей и органов, которые находятся внизу, подходят обсидиан, гематит, турмалин, красная яшма, рубин и дымчатый кварц. И, если говорить о том, какие камни лечат суставы, то это они и есть.

Сакральная чакра Свадхистана

Расположена в районе пупка, отвечает за энергию удовольствия, наслаждения и рождения новых идей. Здесь камни могут помочь активировать творческую энергию и поддержать работу органов, связанных с этой зоной, в частности кишечник. "Таз, низ живота, гениталии, почки и мочевой пузырь - это центр партнерства, комфорта и привлечения материального потока", - объясняет практик.

Для балансировки этой зоны подходят лунный камень, лабрадорит, опал, янтарь и цитрин.

Сердечная чакра Анахата

Отвечает за сердечно-сосудистую систему и грудную клетку - для нее эффективны нефрит, изумруд, авантюрин, малахит и розовый кварц.

Солнечное сплетение Манипура

Влияет на печень, поджелудочную железу, желчный пузырь, селезенку и желудок - здесь помогают цитрин, пирит, тигровый глаз и желтый топаз.

Горловая чакра Вишудха

Отвечает за горло, щитовидку, шейный отдел, голосовые связки и челюсть. Для нее полезны опал, агат и бирюза.

Третий глаз Аджна

Контролирует глаза, уши, нос и мозг. Здесь подойдут аметист, лабрадорит, лазурит и сапфир.

Коронная чакра

Связана с духовностью, чувством предназначения и психикой, а также кожей, мозгом и волосами. Для нее рекомендуется горный хрусталь, лунный камень, белый лабрадор.

Также, по словам эзотерика, важно не просто найти подходящий камень и носить его с собой, а еще и активировать его:

Сначала вы анализируете камень снаружи - смотрите на него, запоминаете форму, ощущения в руках. Затем во время настройки или программирования камня вы вспоминаете эти ощущения, "чувствуете" камень - его холодок или тепло, притяжение к рукам или энергетический импульс. Это и есть активация.

По совету практика, визуализация усиливает эффект - представьте, как цвет камня распространяется по рукам и телу, насыщая вас светом и энергией. Белый камень - белый свет, красный - красный, и так далее.

АnaRaya советует держать камень в руках, концентрируясь на намерении: достаточно 3-15 минут, главное - почувствовать момент, когда камень "подключился" и принял вашу энергию. Затем его можно приложить к точке исцеления или поместить на рабочем месте.

Не следует волноваться, если камень потерялся или раскололся - по словам целительницы, это просто сигнал, что он выполнил свою миссию, перенапрягся, не совместим с вашей энергетикой или вы больше не нуждаетесь в его поддержке:

В таких случаях стоит поблагодарить камень, можно вернуть его природе - закопать или отдать воде, а затем при необходимости выбрать новый - интуитивно, ориентируясь на внутреннее ощущение.

