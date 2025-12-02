Женщина до сих пор гордится этой честью.

Бывшая сотрудница королевской семьи призналась, что один жест короля Чарльза буквально ошеломил ее, став для нее неожиданной честью.

Как пишет Mirror, леди Энн Гленконнер, бывшая фрейлина принцессы Маргарет, недавно представила свои новые мемуары "Manners and Mischief: An A-Z of a Life Lived Well". Она активно делится историями из своего многолетнего опыта при дворе и раритетными фотографиями с самыми влиятельными членами королевской семьи.

Ее предыдущая книга-бестселлер "Lady in Waiting" рассказывала о работе рядом с принцессой Маргарет и тяжелых страницах ее собственной жизни, включая 54-летний брак, который она описывала как абьюзивный.

В интервью Hello! леди Энн вспомнила, как впервые присутствовала на коронации Елизаветы II в 1953 году. Однако больше всего ее поразило приглашение на коронацию короля Чарльза, которая состоялась спустя десятилетия после тех событий. Женщина не ожидала получить приглашение, ведь церемония была чрезвычайно ограниченной по количеству гостей:

"Он мог пригласить только около 120 близких друзей, поэтому для меня это была большая честь. И, конечно, это было замечательно, ведь я могла расслабиться".

Леди Энн также рассказала, что вскоре после коронации ужинала с королем. "Я ужинала с ним через три дня. Я зашла, а он сказал: "Ну как, Энн?" И я ответила: "Великолепно!" - добавила она.

Напомним, Коронация короля Чарльза III состоялась 6 мая 2023 года в лондонском Вестминстерском аббатстве. Это была первая коронация в Британии за 70 лет, после церемонии Елизаветы II 1953-го, и событие задумывалось как сочетание давних традиций и современности.

Чарльз, который стал королем после смерти матери в сентябре 2022 года, официально получил корону Святого Эдуарда. Рядом с ним была королева Камилла, которая также прошла собственный обряд помазания и получила корону королевы Марии.

Чарльз настоял на более сокращенном формате церемонии, уменьшенном количестве гостей и более инклюзивном представительстве различных вероисповеданий и сообществ. Событие собрало около 2 300 приглашенных, значительно меньше чем коронация его матери, и транслировалось в прямом эфире по всему миру, собрав сотни миллионов зрителей.

