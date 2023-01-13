Отмечается, что эту норму отменили еще в декабре.

Многодетные отцы в Российской Федерации больше не могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации. Документ, отменяющий эту норму, направили в военкоматы еще в конце декабря.

Депутат российской Госдумы Нина Останина сообщила, что уже бывший начальник Генштаба Валерий Герасимов подписал документ, который отменяет пункт Директивы Генштаба от 4 октября 202 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми.

"Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призвать родителей с тремя детьми не будут. Похоже, документ выдан потому, что возвращать тех, кто уже находится в зоне СВО, очень тяжело. Но это тоже можно и нужно было разъяснить!" – написала российский политик в своем Telegram.

Видео дня

Новая волна мобилизации в России - что известно

На фоне колоссальных потерь российской армии в Украине в Кремле заговорили о новой волне мобилизации, так как предыдущие 300 тысяч "мобиков" быстро заканчиваются.

В украинской разведке считают, что власти России могут объявить новую волну мобилизации уже 15 января текущего года. По некоторы сведениям, призвать могут до 500 тысяч человек со всех регионов, в том числе и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

По данным Генштаба ВСУ, Кремль уже пытается предотвратить массовое бегство мужчин из страны.

Вас также могут заинтересовать новости: