В разведке предполагают, что путинский режим мобилизует до 500 тысяч россиян.

Российские власти 15 января могут объявить о дополнительной мобилизации. Ожидается, что мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию "t-online".

По его словам, проектом указа предусмотрено, что на этот раз также будет проходить мобилизация и в Москве, и Санкт-Петербурге.

Видео дня

"В вооруженные силы России попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих прибыль для российской экономики", - отметил представитель разведки.

Мобилизация в России - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе. Тогда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планировали мобилизовать около 300 тыс. человек. По данным росСМИ, после объявления мобилизации из РФ выехали от 600 тыс. до 1 млн человек.

Накануне Нового года министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам России с предупреждением, что их власть готовится в январе закрыть границы для мужчин призывного возраста и начать новую волну мобилизации.

4 января 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия готовит к обострению войны в феврале. Он предположил, что в ближайшее время в России будет объявлена очередная волна мобилизации.

5 января в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что руководство России принимает меры по предотвращению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе. Речь шла о возможности полного запрета пересечения государственной границы РФ мужчинам призывного возраста.

Вас также могут заинтересовать новости: