Враг не прекращает мобилизацию мужского населения на оккупированной части для восполнения своих потерь в живой силе.

В оккупированном Алчевске Луганской области россияне с 9 января начали очередную волну мобилизации среди местного населения, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00.

"Для восполнения потерь в живой силе противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе и на временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Россия ищет новое "пушечное мясо"

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12 января в Генштабе ВСУ сообщили, что в Крыму российские оккупанты объявили набор наемников в новосозданные так называемые частные военные компании "Щит" и "Русич".

По данным Министерства обороны, Россия усиливает группировку войск в Украине и перемещает мобилизованных с полигонов Беларуси и РФ в зону боевых действий и приграничные районы.

Бои за Бахмут и Соледар - актуальные новости

Сегодня, 12 января, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что жестокие и тяжелые бои продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. По ее информации, враг пытается безуспешно прорвать украинскую оборону и захватить Соледар, однако несет большие потери.

В командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сегодня сообщили, что более 100 российских оккупантов уничтожено в районе Соледара.

11 января в Вооруженных силах Украины опровергли заявления "вагнеровцев" о взятии Соледара под контроль россиян.

На Авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском - не оставляет попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

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