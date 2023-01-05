По данным росСМИ, осенью 2022 года после объявления мобилизации из РФ выехали от 600 тыс. до 1 млн мужчин.

Руководство России принимает меры по предотвращению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00. Отмечается, что для поддержания наступательного потенциала и восполнения потерь враг продолжает принимать меры по мобилизации.

"Военно-политическое руководство Российской Федерации принимает меры для недопущения массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. Не исключается полный запрет пересечения границы мужчинам призывного возраста", - отмечают в Генштабе.

Видео дня

Мобилизация в России - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе.

По данным росСМИ, после объявления мобилизации из РФ выехали от 600 тыс. до 1 млн человек. Согласно данным украинской разведки, в России идет скрытая мобилизация.

4 января 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия готовит определенное обострение войны в феврале. Он предположил, что в ближайшее время в России будет объявлена очередная волна мобилизации.