Глава российского парламента рассказал, как западные лидеры притесняют свое население ради войны с РФ.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин обвинил лидеров Украины, Франции, США и Германии в развязывании войны и заявил, что они "люди прошлого", которых скоро не будет. Абсурдными утверждениями Володин разразился прямо на заседании российского парламента.

"Что же касается [Эмманюэля] Макрона, [Джо] Байдена, [Владимира] Зеленского, [Олафа] Шольца – это люди из прошлого, их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном", – заявил он.

По мнению Володина, упомянутых политиков ожидает Международный уголовный суд – тот самый, чью юрисдикцию Россия не признает и судей которого собирается судить.

Видео дня

"Макрон проиграл бы выборы Марин Ле Пен, сегодня если бы они состоялись, поэтому его комментарии и измышления в вопросах, связанных с Китаем, Россией – ничего более, как попытка взять и отвести внимание жителей, граждан Франции от проблем, которые есть в этой стране. О Байдене – что говорить, просто больной человек", – заявил спикер Госдумы.

Канцлера Германии Шольца Володин обвинил в уничтожении немецкой экономики и разрушении исторически сложившихся экономических связей с Россией.

"Это бьет по рядовым гражданам Германии, поэтому ему этого ни нынешнее, ни будущее поколения также не простят", – считает он.

Странные заявления Володина

Как и большинство российских топ-чиновников, спикер Госдумы Вячеслав Володин любит делать абсурдные заявления. Так, ранее он угрожал США тем, что Москва потребует от Вашингтона компенсаций за создание коронавируса, который распространился по миру из Китая.

Также Володин ранее угрожал Америке тем, что Россия заберет назад Аляску, если Вашингтон конфискует российские активы, которые были заморожены в связи с нападением РФ на Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: