Председатель Госдумы намекнул, что штат должен принадлежать РФ.

В состав Соединенных Штатов Америки входит территория Аляски. Поэтому государству нужно помнить, что России может вернуть себе этот штат.

Как сообщили россСМИ, такие угрозы в слегка завуалированном виде прозвучали от председателя Госдумы Вячеслава Володина в ходе пленарного заседания.

"Порядочность — не слабость, нам всегда есть чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами, прежде чем это делать, пусть подумают, что нам есть тоже что возвращать", — заявил Володин.

В конце апреля министр финансов США Джэнет Йеллен сообщила, что послевоенное восстановление Украины "потребует огромных средства". И как минимум часть из них придется взять у России.

Напомним, чиновники из РФ не впервые угрожают другим государствам военным вторжением. Например, в конце июня страна-агрессор назвала запрет на транзит товаров в Калининградскую область нарушением своего суверенитета со стороны Литвы. В России обещали решить проблему "любыми способами".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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