Глава госдумы страны-оккупанта называет США "истинными виновниками пандемии".

В РФ продолжают делать вид, что их страна не страдает от разрушительных санкций. Вместо этого там пытаются винить во всех бедах США, в этот раз глава госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин решил искать виновных в "создании" коронавируса. Конечно же, даже в этом РФ обвинила США.

В своем Telegram Володин заявил, что Вашингтон якобы должен "ответить" за "создание" COVID-19.

Глава госдумы привел статью некого "американского ученого", который обвинил США в распространении коронавируса. COVID-19 якобы мог выйти из американских биотехнических лабораторий. Конечно же, никаких подтверждений ученый не предоставил. Однако даже такого неаргументированного заявления было достаточно россиянам.

Володин подхватил идею о том, что коронавирус якобы "изобрели" в США. За это, считает он, Вашингтон должен понести "наказание".

"Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность. Военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены. Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки", - заявил Володин.

Конечно же, его слова выглядят смешно. Заявление от страны, которая самой стоит готовить деньги для репараций за ущерб, нанесенный из-за полномасштабного вторжения в Украину, едва ли будет воспринято всерьез.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ сетуют на несправедливый мир и угрожают "не останавливаться" в войне против Украины.

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