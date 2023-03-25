Вячеслав Володин очень сильно переживает из-за ордера на арест Путина.

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил наказывать за сотрудничество с Международным уголовным судом, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Он призвал законодательно запретить любую деятельность МУС на российской территории.

"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, он предложил заключить соглашения с дружественными странами, которое должно предусматривать взаимный отказ от работы с МУС. Также российский политик напомнил, что в 2002 году США приняли спецзакон о защите военных, согласно которому нельзя арестовать или задержать американского гражданина и позволяет Вашингтону начать вторжение, если среди подсудимых окажутся граждане США.

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"Что касается нашей страны, в Конституции России закреплен приоритет национального законодательства над международным. На территории России не исполняются решения Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека и других марионеточных институтов, используемых Вашингтоном для реализации своих интересов. Учитывая международный опыт, правильно продолжить эту работу", - подытожил Володин.

Ордер на арест Владимира Путина - что известно

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в депортации украинских детей в Россию.

По словам главного прокурора МУС Карима Хана, ордер на арест Путина является пожизненным.

В Кремле сразу же отреагировали надутыми губами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле это решение "близко к сердцу" не принимают, а ордер на арест Путина - еще одно "враждебное проявление".

Кроме того, сообщается, что в адрес МУС посыпались угрозы после решения об аресте Путина. В ответ в Международном уголовном суде лишь выразили сожаление по этому поводу.

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