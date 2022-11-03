Пенсионер пожаловался, что штраф в три раза больше его пенсии.

Немецкие правоохранители оштрафовали пенсионера, который пришел на украинский митинг с флагом Российской Федерации. Мужчина должен заплатить почти 1,5 тысячи евро.

Любитель "русского мира" записал видео на фоне флага РФ, в котором рассказал, что украинцы проводили митинг. На акцию он пришел с флагом России и выкрикивал лозунги в поддержку Кремля.

"Украинцы проводили митинг на площади, и я там стоял с этим флагом России. Ко мне подошли две украинские женщины, которые хотели его забрать. Я оттолкнул их", - рассказал пенсионер.

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При этом он пожаловался, на сумму штрафа, которая в три раза больше его пенсии.

"В итоге я получил штраф 1490 евро, хотя я получаю пенсию всего 490 евро. Чего я хочу - так это мира с Россией", - подытожил мужчина.

Ситуацию прокомментировал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он указал, что "любить Россию в Германии стало очень дорого".

"Русский мир" за границей - что известно

Многие россяине уехали в европейские страны после полномасштабного вторжения России в Украину и объявленной в РФ мобилизации, но даже за границей они продолжают нести кремлевскую прораганду и сеять идеи "русского мира".

Россияне устраивают автопробеги, призывают вторгаться в другие страны,а а также издеваются над украинцами, которые потеряли все и пытаются начать жизнь с начала.

Украина добивается введения запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.

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