В багажнике авто подозреваемого нашли остатки наборов сухих продуктов РФ

На въезде в Киев задержали жителя Горловки, который был готов продать Родину за бутылку спирта.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"На въезде в столицу пограничники задержали сторонника российской армии. В переписке со своим единомышленником из так называемой "ДНР", уроженец Горловки поддерживает действия захватчиков, обменивается фото и видеофайлами обстрелов. А еще уверяет, что за бутылку мгб-шного спирта продаст Родину", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, в багажнике его авто правоохранители нашли остатки наборов сухих продуктов РФ. Далее коллаборантом займется Служба безопасности Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Каменце-Подольском полицейские обнаружили двух коллаборационистов, устроивших драку с соседями.

Между соседями одной из многоэтажек случился конфликт, они обратились в полицию с заявлениями о нанесении им легких телесных повреждений. В ходе досудебного расследования оперативникам сообщили, что 74-летняя женщина и ее 49-летняя дочь уже несколько лет публично поддерживают "русский мир". Женщинам грозит наказание по части 1 статьи 111-1 "Коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины.

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