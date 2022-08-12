По мнению президента, должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал политику ЕС по выдаче виз россиянам.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении. Зеленский напомнил, что Латвия признала РФ государством-спонсором терроризма.

"Работаем над тем, чтобы весь мир сделал то же самое. Это справедливо... и это будет! После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть лишь одно отношение к России – как к государству-террористу. И, кстати, именно с этой точки зрения стоит определяться с отношением к гражданам России", - отметил президент.

Он поблагодарил Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Евросоюзе вопрос о визах для граждан государства-террориста.

В то же время глава государства подчеркнул, что в РФ есть люди, которые нуждаются в защите, которых преследуют в РФ или могут убить, а следовательно, которые должны получить помощь цивилизованного мира через механизмы беженства, просьбы об убежище и другие.

"Но это для тех, кто борется и кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений и бизнеса. Работать на государство-террориста нельзя", - подчеркнул он.

По мнению Зеленского, должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном.

"Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит, а главное, чтобы человек просто рассчитался за товары", - сказал президент.

Ранее стало известно, что Чехия, председательствующая в Совете Европейского союза, предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.

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