К гибели Пригожина может быть причастен генерал ГРУ / коллаж УНИАН, фото t.me/orchestra_w, соцсети

К гибели главаря "Вагнера" Евгения Пригожина может быть причастен генерал-майор Главного разведывательного управления РФ Андрей Аверьянов. Этот разведчик ранее фигурировал в громких политических отравлениях.

Как сообщает британский портал i со ссылкой на источники в разведке Великобритании и Украины, имя Аверьянова упоминалось в контексте авиакатастрофы. Кроме того, этот ГРУшник "затаил давнюю обиду" на Пригожина, а сейчас он может взять на себя управление операциями "вагнеровцев" в Африке.

Источник издания, ранее работавшего в российской разведке, отметил, что Аверьянов "курировал проведенную операцию" и также отвечал за замену боевиков Вагнера в Африке на 20 тысяч российских военных.

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Источник в украинской разведке утверждает, что СБУ считает Аверьянова причастным к авиакатастрофе, в результате которой погиб Пригожин. Впрочем, официально в этом могут обвинить пилота частных джетов, чтобы скрыть связь с Кремлем.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание на то, что Аверьянов стоял рядом с Путиным во время встречи с африканскими лидерами в начале августа. Диктатор представил его как "человека, который будет отвечать за безопасность на вашем континенте". Впрочем, Грозев напомнил, что Аверьянов десятилетиями отвечал в ГРУ за "покушения на конкурентов, несогласных и "предателей".

Журналисты-расследователи заявляют, что Аверьянов возглавляет воинскую часть ГРУ 29155, которая несет ответственность за подрыв складов боеприпасов в чешском поселке Врбетице, отравление Сергея Скрипаля и другие громкие зарубежные операции спецслужб РФ.

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Гибель Пригожина

Напомним, что 23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин, а также другие топ-офицеры "Вагнера".

На следующий день разведка США подтвердила, что глава российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. На борту могла быть бомба.

Как отмечают аналитики ISW, частная военная компания "Вагнер" больше не будет существовать как квазинезависимая структура после почти достоверного убийства ее главаря Евгения Пригожина, основателя Дмитрия Уткина и руководителя службы логистики и безопасности Валерия Чекалова.

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