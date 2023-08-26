Министр отметил, что диктатор сам подтвердил, что никаким договоренностям с ним верить нельзя.

Смерть главаря "Вагнера" Евгения Пригожина ослабила российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью немецкому изданию WELT. По его словам, в Кремле в очередной раз продемонстрировали, что ведут себя как бандиты и преступники.

"Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что это показало миру: если Путин заключит какое-либо соглашение с кем-то и нарушит это соглашение, это означает, что ему больше нельзя доверять", - сказал Резников.

По словам министра, группы "Вагнера" больше не существует, а странная гибель ее главаря является знаком для людей внутри РФ. В частности, она показала, что нет смысла садиться с Путиным за стол переговоров и обсуждать любые вопросы.

"Это просто поведение бандитов, а Кремль ведет себя как бандиты, как преступники. На самом деле больше нет группы "Вагнера", которую вы могли бы рассматривать как серьезную силу год назад. Они сломаны", - заявил министр обороны.

Гибель Пригожина

23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин. Через сутки после аварии событие прокомментировал российский диктатор Владимир Путин. Он отделался формальными фразами, в частности, выразил соболезнования родным жертв и даже сделал комплимент Пригожину - назвал его "талантливым бизнесменом".

Разведка США подтвердила, что глава российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. На борту могла быть бомба.

Как отмечают аналитики ISW, частная военная компания "Вагнер" больше не будет существовать как квазинезависимая структура после почти достоверного убийства ее главаря Евгения Пригожина, основателя Дмитрия Уткина и руководителя службы логистики и безопасности Валерия Чекалова.

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