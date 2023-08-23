По предварительным данным, погибли десять человек.

В Тверской области РФ потерпел крушение самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, который принадлежит военному преступнику и владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, пишет российский Telegram-канал Baza.

Обновлено. МЧС РФ сообщает, что при падении самолета в Тверской области погибли 10 человек. "Бизнес-джет Embraer Legacy выполнял рейс Москва - Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", - приводит РБК слова ведомства.

Российские Telegram-каналы со ссылкой на Росавиацию сообщают, что в разбившемся самолете среди пассажиров значился сам Евгений Пригожин. Также росСМИ пишут, что на борту мог находиться и командир "вагнеров" и правая рука Пригожина - Дмитрий Уткин.

Есть информация, что самолет разбился в Бологовском районе в Тверской области.

Как пишет "Медуза", близкий к ЧВК Вагнера Telegram-канал Grey Zone утверждает, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет

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