Версию о том, что самолет с главарем "Вагнера" был сбит ПВО, в спецслужбе считают маловероятной.

Разведка США подтвердила, что глава российской частной военной компании"Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Как пишет The Wall Street Journal, в американской спецслужбе считают, что это произошло в результате взрыва бомбы на борту самолета.

По информации издания, самолет, на борту которого находился куратор ЧВК "Вагнер", не был сбит ракетой класса "земля-воздух". Такую версию в разведке США назвали "невозможной".

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Спецслужбы США склонны считать произошедшее в небе над Тверской областью целенаправленной диверсией.

Гибель Пригожина - последние новости

Как сообщал УНИАН, вечером 23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин.

Через сутки после аварии событие прокомментировал российский диктатор Владимир Путин. Он отделался формальными фразами, в частности, выразил соболезнования родным жертв и даже сделал комплимент Пригожину - назвал его "талантливым бизнесменом".

О гибели Пригожина есть несколько версий. Согласно одной из них, борт сбила российская ПВО. Кроме того, один неназванный источник считает, что борт мог сбить российский многоцелевой истребитель Су-35.

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