Разведка США подтвердила, что глава российской частной военной компании"Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе.
Как пишет The Wall Street Journal, в американской спецслужбе считают, что это произошло в результате взрыва бомбы на борту самолета.
По информации издания, самолет, на борту которого находился куратор ЧВК "Вагнер", не был сбит ракетой класса "земля-воздух". Такую версию в разведке США назвали "невозможной".
Спецслужбы США склонны считать произошедшее в небе над Тверской областью целенаправленной диверсией.
Гибель Пригожина - последние новости
Как сообщал УНИАН, вечером 23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин.
Через сутки после аварии событие прокомментировал российский диктатор Владимир Путин. Он отделался формальными фразами, в частности, выразил соболезнования родным жертв и даже сделал комплимент Пригожину - назвал его "талантливым бизнесменом".
О гибели Пригожина есть несколько версий. Согласно одной из них, борт сбила российская ПВО. Кроме того, один неназванный источник считает, что борт мог сбить российский многоцелевой истребитель Су-35.