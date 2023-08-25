Восстановление "Вагнера" как квазинезависимой организации под руководством нового лояльного к Кремлю командира возможно, но маловероятно.

Частная военная компания "Вагнер" больше не будет существовать как квазинезависимая структура после почти достоверного убийства ее главаря Евгения Пригожина, основателя Дмитрия Уткина и руководителя службы логистики и безопасности Валерия Чекалова. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Смерть центрального руководства ЧВК "Вагнера" подрывает ее способность переломить последствия кампании Кремля и Министерства обороны РФ, направленной на ослабление, подчинение и уничтожение организации после вооруженного мятежа 24 июня", - пишут аналитики.

Сейчас Минобороны России создало частные военные компании, которые вербуют нынешних и бывших членов "Вагнера", чтобы взять на себя контроль над операциями "Вагнера" за рубежом. По данным российских источников, Кремль отказался платить белорусскому правительству за развертывание "Вагнера" в Беларуси, а финансовые проблемы уже привели к сокращению выплат, что вынудило бойцов "Вагнера" уйти в отставку.

Видео дня

"Вагнер" продолжает сворачивать лагеря в Беларуси. Спутниковые снимки от 1 и 23 августа свидетельствуют о демонтаже почти трети палаток в Цели и Осиповичах. 23 августа Украинский центр сопротивления сообщил, что неустановленное количество бойцов "Вагнера" в лагерях в Беларуси начало подготовку к возвращению в Россию.

"Это позволяет предположить, что попытки ослабить ЧВК могли привести к заметному бегству личного состава "Вагнера" из контингента в Беларуси", – отмечает ISW.

"Ликвидация центрального руководства, вероятно, положила конец любым средствам, оставшимся у "Вагнера" для того, чтобы действовать независимо от российского Министерства обороны. Остается непонятным, намерен ли Кремль полностью распустить "Вагнера", восстановить его как гораздо меньшую организацию или полностью подчинить Минобороны. Восстановление "Вагнера" как квазинезависимой организации под руководством нового лояльного к Кремлю командира возможно, но маловероятно", - добавляют аналитики.

Ликвидация главарей "Вагнера"

Вечером 23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин. Через сутки после аварии событие прокомментировал российский диктатор Владимир Путин. Он отделался формальными фразами, в частности, выразил соболезнования родным жертв и даже сделал комплимент Пригожину - назвал его "талантливым бизнесменом".

О гибели Пригожина есть несколько версий. Согласно одной из них, борт сбила российская ПВО. Кроме того, один неназванный источник считает, что борт мог сбить российский многоцелевой истребитель Су-35.

Разведка США подтвердила, что глава российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. На борту могла быть бомба.

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