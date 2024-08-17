Украинские военные в процесс не вмешиваются и отмечают, что это дело самих россиян.

В подконтрольном ВСУ городе Суджа Курской области местные жители активно грабят брошенные без присмотра магазины и аптеки. Соответствующие кадры публикуют телеграмм-каналы.

Как видно на видео, мародерством занимаются пожилые женщины, которых российские власти бросили на произвол судьбы. Чтобы прокормиться, они забирают продукты питания из магазинов и везут их к себе прямо в магазинных тележках.

"Есть-пить - мы магазины ограбили. Ну а что делать? Водички питьевой, консервов взяли", - говорит женщина, которую с сумками остановил посреди города украинский военный.

Также хорошо видно, что украинские военные этому процессу не препятствуют.

"Ну правильно. Это же ваше все. Это же не наше", - говорит военный женщине, которая призналась в мародерстве.

Ситуация на подконтрольных ВСУ территориях в Курской области

Как писал УНИАН, Украина начала доставлять гуманитарную помощь в Суджу и другие населенные пункты Курской области, которые сейчас контролирует украинская армия. Этот факт засвидетельствовала съемочная группа канала 1+1, которая побывала в Судже.

Также мы рассказывали, что Украина сейчас рассматривает возможность создания военных комендатур в Курской области, чтобы обеспечить общественный порядок на территориях, где больше нет российской власти.

Вас также могут заинтересовать новости: