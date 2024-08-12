Эти кадры не оставляют сомнений, что российские войска давно покинули город.

Вооруженные силы Украины полностью контролируют узловой город Суджа в Курской области РФ. Это подтверждают видео, размещенные украинскими бойцами в Сети.

Так, в первом ролике украинский боец прогуливается по одной из улиц города.

"Облазили мы почти всю Суджу. Где те п*доры там прячутся, я понятия не имею. Находимся почти в самом центре. Короче, для руснявых чепушил, которые там рассказывают, что Суджа их: за щечку берите и [убирайтесь прочь]", - говорит боец.

В другом ролике, размещенном в Сети, украинские бойцы едут в броневике по центральной улице Суджи, тем самым подтверждая полный контроль над городом.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, под контролем ВСУ находится около 1000 квадратных километров территории РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Министру внутренних дел, другим чиновникам, а также СБУ поручили подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

Также мы рассказывала, что бойцы ВСУ были удивлены беспомощностью россиян в Курской области. Россияне не смогли остановить вторжение через границу, и до сих пор не могут остановить дальнейшее продвижение.

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