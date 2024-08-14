Омбудсман отметил, что "появятся военные комендатуры или нет - будет решать военное командование Украины".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что Украина может создать военные комендатуры в Курской области. Он заявил в эфире телемарафона, что это понадобится для оказания гуманитарной помощи местным жителям.

"Это обсуждали (на совещании 14 августа с президентом Украины Зеленским - ред.) для того, чтобы была координация среди воинских частей, которые там находятся, в том числе для добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, надо будет создать военные комендатуры", - пояснил омбудсмен.

При этом Лубинец отметил, что "появятся военные комендатуры или нет - будет решать военное командование Украины".

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"Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права", - добавил он.

Военные комендатуры в Курской области - детали

На Курщине Украина сформировала "буферную (санитарную) зону", к ней будет открыт доступ МККК, ООН и других международных организаций для осуществления гуманитарных мероприятий.

На совещании, которое провел президент Украины Владимир Зеленский, обсудили вопрос о создании военных комендатур в Курской области.

"Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", - написал Зеленский.

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