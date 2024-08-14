'Спасибо, что не бросаете': украинские журналисты впервые попали в Курскую область (видео)

Украинские оборонцы привезли гуманитарную помощь россиянам, которых бросила их же власть.

Украинские журналисты впервые попали в Курскую область РФ, часть которой находится под контролем ВСУ в результате стремительного наступления.

В частности, корреспондент ТСН Наталья Нагорная показала, как украинские военные сняли российский флаг с админздания в Судже. Зато несколько часов назад российские власти убеждали, что ВСУ не контролируют город.

По словам Нагорной, на въезде в город вдоль дороги она видела сожженную колонну российской техники, которая двигалась в сторону границы. Российская армия постоянно наносит авиаудары по этим территориям, пытаясь выбить ВСУ.

Зато украинские военные оказывают гуманитарную помощь мирным жителям этих территорий. Эти люди называют себя брошенными российскими властями.

Нагорная заявила, что город Суджа получил незначительные повреждения. Разрушения нанесены российскими авиаударами. В городе остаются не только взрослые, но и дети, самой маленькой из них - Анастасии - всего год.

"Спасибо, ребята. Хоть вы нас не бросаете. Они (российские войска - УНИАН) просто все уехали. Просто уехали, не объявив об эвакуации. Просто собрались и уехали. А сколько людей осталось без средств существования, без продуктов, без воды", - жалуются местные жители.

Бои в Курской области - что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался президенту Владимиру Зеленскому, что сейчас под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

При этом на фоне украинской операции в Курской области РФ начала выводить подразделения из Украины.

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