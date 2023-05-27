В России уверяют, что корабль не пострадал после атаки морскими дронами.

В Минобороны РФ заявили, что представили к боевым наградам членов экипажа разведывательного корабля "Иван Хурс", который на днях атаковали морские дроны.

"Военных представили к орденам "За морские заслуги" и медалям Ушакова", - заявили в пресс-службе российского министерства.

Среди тех, кого собираются наградить, - старшина артиллерийской команды Евгений Щерба, химик Максим Панежин, радиометрист Даниил Нестеров и старший сигнальщик Валентин Нейман.

Отмечается, что они якобы "своевременно обнаружили быстроходные цели, приближающиеся к российскому кораблю, и по команде командира корабля огнем из штатного вооружения уничтожили".

Атака на корабль РФ "Иван Хурс" - что сообщалось

Как писал УНИАН, вблизи берегов Турции 24 мая морские дроны поразили разведывательный корабль РФ "Иван Хурс".

В тот же день было опубликовано первое видео с атакой на корабль. Отмечалось, что корабль получил серьезные повреждения корпуса и оборудования, а его ремонт, предварительно, займет от полугода до года.

В РФ же принялись утверждать, что никаких повреждений "Иван Хурс" не получил.