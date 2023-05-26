В сети появилось видео, на котором запечатлен момент поражения морским дроном российского разведывательного корабля "Иван Хурс". Ролик от источников в военных кругах опубликовала УП.
Тем временем пропагандисты заявляют, что корабль "Иван Хурс" зашел в бухту Севастополя, публикуя при этом видео, точно не известно когда снятое. Утверждается, что у корабля "никаких" повреждений нет.
До этого росСМИ писали, что в результате атаки корабль получил серьезные повреждения корпуса и оборудования, а его ремонт, предварительно, займет от полугода до года.
Сообщалось, что поврежденный корабль "Иван Хурс" транспортирует в Новороссийск спасательное судно ВМС России.
Как известно, корабль "Иван Хурс" является по сути большой морской станцией радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.
Атака на корабль РФ "Иван Хурс" - что сообщалось
Напомним, 24 мая стало известно, что вблизи берегов Турции морские дроны атаковали разведывательный корабль РФ "Иван Хурс" проекта 18280.
Позже в сети появилось первое видео с моментом атаки на корабль. В Источник в военных кругах сообщил, что корабль получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов в акватории Черного моря.