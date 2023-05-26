В результате атаки корабль получил серьезные повреждения корпуса и оборудования.

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент поражения морским дроном российского разведывательного корабля "Иван Хурс". Ролик от источников в военных кругах опубликовала УП.

Тем временем пропагандисты заявляют, что корабль "Иван Хурс" зашел в бухту Севастополя, публикуя при этом видео, точно не известно когда снятое. Утверждается, что у корабля "никаких" повреждений нет.

До этого росСМИ писали, что в результате атаки корабль получил серьезные повреждения корпуса и оборудования, а его ремонт, предварительно, займет от полугода до года.

Сообщалось, что поврежденный корабль "Иван Хурс" транспортирует в Новороссийск спасательное судно ВМС России.

Как известно, корабль "Иван Хурс" является по сути большой морской станцией радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Атака на корабль РФ "Иван Хурс" - что сообщалось

Напомним, 24 мая стало известно, что вблизи берегов Турции морские дроны атаковали разведывательный корабль РФ "Иван Хурс" проекта 18280.

Позже в сети появилось первое видео с моментом атаки на корабль. В Источник в военных кругах сообщил, что корабль получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов в акватории Черного моря.

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