Вместе с тем, гауляйтер отчитался о якобы военных учениях вблизи моста.

Российские телеграмм-каналы сообщили, что вблизи берегов Турции морские дроны атаковать разведывательный корабль РФ проекта 18280 "Иван Хурс".

По данным канала "Рыбарь", морякам якобы удалось успешно отбить атаку, корабль повреждений не получил.

Атака якобы произошла после прохождения Босфора - в 40 милях от него в южной части Черного моря.

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"Иван Хурс" - самый современный разведывательный корабль в составе российского флота. Он выполняет задачи по обеспечению связи, управлению флотом, ведению радиоразведки и радиоэлектронной борьбе. Оборудование корабля обнаруживает радиосигналы во всех диапазонах частот и определяет местонахождение их источника.

После новостей об атаке на корабль РФ так называемая "власть" Крыма объявила о закрытии Крымского моста. По версии предателя Сергея Аксенова, мост якобы перекрыли из-за военных учений в этом районе.

В сети появились кадры задымления вблизи Крымского моста. Вместе с тем, "власть" заявила, что это связано с учениями. Сейчас росСМИ заявляют, что мост открыли.

Паника в Крыму - последние новости

С приближением контрнаступления ВСУ оккупанты все меньше чувствуют себя в безопасности. Да и безопасности на полуострове нет. Захватчики планируют побег из временно оккупированного Крыма. Топ-менеджмент представительств российских государственных компаний получил указание готовиться к "эвакуации".

В ОК "Юг" заявили, что гражданам Российской Федерации, привыкшим жить и отдыхать во временно оккупированном Крыму, стоит привыкать к звукам воздушной тревоги.

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