За год, прошедший с момента объявления "частичной" мобилизации в России, на фронте, по статистике, каждый пятый россиянин прожил менее двух месяцев с момента получения повестки.
Каждый пятый мобилизованный прожил менее двух месяцев, пишет издание "Важные истории".
Журналисты на основе открытых данных и сообщений в СМИ составили список из 1,9 тысячи погибших мобилизованных, у которых была известна дата смерти. Почти 20% из них прожили менее двух месяцев с момента призыва. Больше половины мобилизованных погибли в первые пять месяцев на фронте.
Самому молодому погибшему из известных было 19 лет, самому старшему — 62 года. Больше половины погибших были в возрасте от 30 до 45 лет.
Местом самой массовой гибели мобилизованных стал лагерь под Макеевкой, попавший под обстрел в ночь на 1 января 2023 года. В ту ночь, как подсчитали журналисты, погибли не менее 139 мобилизованных из Самарской области. Минобороны России признало гибель 89 человек и обвинило самих мобилизованных, которые вопреки запретам включили и использовали мобильные телефоны, позволившие запеленговать их.
Более 200 военнослужащих, погибших за год с момента объявления мобилизации, были из Свердловской области. В этот регион, как пишут "Важные истории", пришло больше всего похоронок.
Однако в пересчете на мужское население призывного возраста первое место по числу погибших занимает Чукотка, а второе — Бурятия, куда пришло более сотни похоронок.
Как отмечают журналисты, почти в каждом регионе страны уже похоронили хотя бы одного мобилизованного.
Мобилизация в России
21 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации на территории РФ. Всего планировали мобилизовать около 300 тысяч человек. Тогда россияне массово бросились выезжать в другие страны.
Примерно через месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что мобилизация завершена, однако мобилизационные мероприятия в России не прекращались.
В украинской разведке прогнозируют объявление новой волны мобилизации в РФ. В частности, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорит, что в России могут дополнительно мобилизовать 450 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что все эти месяцы продолжалась скрытая мобилизация, во время которой ежемесячно призывали около 20 тысяч россиян.