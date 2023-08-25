По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, такой вариант пока еще рассматривается и вопрос по нему до конца не решен.

В России рассматривают вариант мобилизации еще 450 тысяч человек для войны против Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

В целом, мобилизация в РФ не прекращалась ни разу. По словам Буданова, ежемесячно в рамках так называемой скрытой мобилизации российские власти призывают около 20 тысяч человек.

"То, что прошлой осенью призвали около 350 тысяч суммарно, немножко меньше, но близко, все как-то так считают, что призвали и все. Нет. Призыв идет каждый месяц. Называется "скрытая мобилизация". Есть такой термин. От 20-ти до 22-х тысяч ежемесячно призывается по мобилизации. Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч", - сказал он.

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"Само по себе это наводит на следующий вопрос: А зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерные? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет", - добавил Буданов.

Мобилизация в России - новости

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что ежемесячно в России мобилизуют около 20 тысяч человек. Впрочем, по его словам, мобилизация не касается, в частности, детей российских чиновников.

Юсов также рассказал, как Россия набирает в свои ряды мобилизованных, назвав это "мясным фондом", который после объявленной почти год назад частичной мобилизации правдами и неправдами ежемесячно продолжает пополняться.

В то же время, по словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згуреца, Россия пока не будет проводить мобилизацию, поскольку тех сил и средств, которые сейчас имеет армия агрессора, достаточно для проведения оборонительной операции.

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