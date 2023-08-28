В России уже подготовили проект указа президента Владимира Путина об объявлении новой волны масштабной мобилизации. Диктатор может подписать его уже в конце сентября.
Как пишет ZN.UA со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, дата подписания указа выбрана неслучайно. В частности, это связано с грядущими выборами.
"Во-первых, в России уже пройдет Единый день голосования и негативная реакция россиян на указ не повлияет на их поддержку кандидатов от "Единой России". Во-вторых, ожидается, что на момент подписания указа из отпусков и каникул вернется большинство российских граждан", – говорится в материале.
Отмечается, что таким указом в РФ планируют не только объявить масштабную мобилизацию, но и предложить россиянам, подпадающим под мобилизацию и находящимся за рубежом, вернуться в страну в течение недели с момента подписания документа Путиным. Они должны будут отслужить в российской армии один год.
Мобилизация в России
21 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации на территории РФ. Всего планировали мобилизовать около 300 тысяч человек. Тогда россияне массово бросились выезжать в другие страны.
Примерно через месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что мобилизация завершена, однако мобилизационные мероприятия в России не прекращались.
В украинской разведке прогнозируют объявление новой волны мобилизации в РФ. В частности, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорит, что в России могут дополнительно мобилизовать 450 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что все эти месяцы продолжалась скрытая мобилизация, во время которой ежемесячно призывали около 20 тысяч россиян.