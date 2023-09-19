Ухудшение состояния здоровья Кадырова приведет к последствиям не только для Чечни и Северного Кавказа, но и для Кремля.

Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, его возможная смерть станет проблемой для Москвы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Относительно Кадырова, к сожалению, пока не имеем точки в этом вопросе. Но информация о коме действительно была. Не будем подтверждать, но констатируем, что тяжелое состояние. Это сегодня то, что можно утверждать точно", - сказал Юсов.

Он добавил, что относительно других сценариев состояния здоровья Кадырова нет достоверно проверенной информации, которой можно оперировать.

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Юсов отметил, что утрата дееспособности чеченским диктатором будет иметь последствия не только для самой Чечни, но и для остальной части Северного Кавказа. Также представитель ГУР считает, что потеря Кадырова скажется на стабильности всей "архитектуры режима Путина".

"Даже возможно, если не смерть, то существенные проблемы со здоровьем, которые - сегодня уже очевидно можно констатировать - есть у Рамзана Кадырова, будут влиять на ситуацию. На финансовые потоки, перераспределение политической власти в середине режима Путина. Это означает для Украины и всех добрых людей и порабощенных народов так называемой Российской Федерации добрые известия, которые необходимо использовать и развивать для защиты прав тех самых порабощенных народов", - сказал Юсов.

Комментируя возможные кандидатуры нового правителя Чечни, представитель украинской разведки отметил, что сам Кадыров рассматривал несколько вариантов по этому поводу.

"Но проблема любой заскорузлой и авторитарной власти такова, что преемника заранее светить трудно и готовить трудно. Какие бы ни были планы - будет жестокая борьба и за преемственность Кадырова, и за преемственность Путина. В этой борьбе будут участвовать все и сверху в Москве, и среди окружения Кадырова. То есть, это не какой-то легитимный процесс. Это будет жесткая и точно кровавая борьба. В конце концов такую систему они для себя строили", - подчеркнул Юсов.

Он убежден, что те силы, которые годами рассчитывали на право чеченского народа на независимость и собственное государство - получат новые импульсы и инструменты для борьбы.

Проблемы со здоровьем Кадырова

Как сообщал УНИАН, в последние дни в медиа распространяется информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии в больнице. Некоторые СМИ распространяли информацию о его смерти, однако в украинской разведке такие сообщения опровергли.

Показательным является то, что личный спикер Владимира Путина - Дмитрий Песков - который обычно живо опровергает слухи о проблемах со здоровьем тех или иных российских чиновников, вдруг отказался комментировать состояние Кадырова. Он заявил, что состояние руководителя одного из самых проблемных регионов РФ якобы не является компетенцией Кремля.

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