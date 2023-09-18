Кадыров находится в тяжелом состоянии.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал последние слухи о здоровье главаря Чечни Рамзана Кадырова.

Как отметил Юсов в комментарии УНИАН, Кадыров находится в тяжелом состоянии.

"К сожалению, самых добрых новостей, которых ожидают все добрые люди мира, пока мы не можем подтвердить. Но констатируем и подтверждаем, что находится в тяжелом состоянии", – подчеркнул представитель разведки.

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На днях Юсов заявил, что Кадыров находится в тяжелом состоянии, поскольку имеющиеся у него болезни обострились.

Состояние Кадырова

В последние дни в Сети активно распространяется информация о том, что главарь Чечни Рамзан Кадыров находится при смерти. Некоторые чеченские правозащитники уже сообщали о его смерти.

В то же время СМИ пишут, что Кадыров действительно в больнице и иногда приходит в себя. Отмечается, что ему якобы пытались пересадить почку, однако орган не прижился.

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Кремль не дает справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова" – мол, это вопрос к администрации президента. Официально же Кадыров уже несколько месяцев находится в отпуске.

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