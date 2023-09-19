Бывший майор КГБ подчеркнул, что болезнь Кадырова заметна невооруженным глазом.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов подтвердил, что глава Чечни Рамзан Кадыров болен.

В интервью УНИАН Жирнов усомнился в онкологии Путина, но случай Кадырова "очевиден" для бывшего разведчика.

"Кадыровский случай – это самый легкий случай из всех. Про Путина и двойников и онкологию – это чаще всего спекуляции или догадки, более или менее обоснованные, с Кадыровым всё проще, не надо догадываться – просто посмотреть его видео в тиктоке. Надо не иметь глаз и ушей, чтобы не понять, что с человеком происходит что-то ненормальное: за 6 месяцев увеличился в размере в два раза, распухло лицо. Невооруженным глазом видно, что у человека ненормальный цвет лица, ненормальное ожирение, речь бессвязная, он с большим трудом выговаривает слова. Совершенно любому понятно, что Кадыров болен", - сказал Жирнов.

Жирнов отметил, что у Кадырова есть доктор из Иордании и время от времени его возят лечить от наркозависимости на Ближний Восток. По словам бывшего разведчика, на Кавказе вообще нет секретов - если что-то происходит, то это очень-очень быстро расходится соцсетями и через ближайших родственников.

"Если в Российской Федерации где-то на Камчатке что-то делается – это до нас дойдет с большим трудом, потому что, несмотря на интернет, все-таки это очень далеко. А Чечня совсем близко. И там все "тик-токовые" и "инстаграмовые", и поэтому если что-то происходит, это очень-очень быстро расходится", - добавил Жирнов.

Бывший майор КГБ подчеркнул, что болезнь Кадырова заметна невооруженным глазом.

"Поэтому если говорят, что у Кадырова проблемы со здоровьем, что у него наркозависимость и его возят на принудительное лечение, что он куда-то ночью чуть ли не голый выходил гулять в состоянии наркотического опьянения по Грозному, и что его взяли ФСБ, посадили на какой-то федеральный борт и отвезли в Москву – я склонен доверять этим слухам. Потому что это просто видно невооруженным глазом", - сказал Жирнов.

Слухи о болезни Кадырова

Последние несколько дней в сети и СМИ активно обсуждают состояние главаря Чечни Рамзана Кадырова. Информация о его возможной смерти появилась еще несколько дней назад, однако официального подтверждения нет.

Разные источники дают разную информацию. Кто-то говорит, что он в коме, кто-то – что перенес операцию по пересадке почки, но орган не прижился. На днях возле больницы, где, вероятно, и находится Кадыров, была замечена необычная активность элитных авто на чеченской регистрации.

Официально Кадыров с июля находится в отпуске, по крайней мере, такой документ недавно появился в открытом доступе. В Кремле же комментировать слухи о состоянии главы Чечни отказываются.

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии УНИАН рассказал, что Кадыров все еще жив. Правда, находится в тяжелом состоянии.

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