Он пропал из публичного пространства 24 января.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в течение восьми дней пребывал на карантине ради встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он пропал с публичного пространства 24 января и не появлялся вплоть до беседы с президентом РФ.

Такой информацией поделился корреспондент издания "Коммерсантъ". Как сообщил репортер, Бочаров впервые с 2014 года пропустил парад в честь победы под Сталинградом. Он не смог появиться на праздновании, так как должен был встретиться с Путиным.

"Бочаров при всем желании не мог его принять: ему предстояла личная встреча с Путиным, и он из карантина как раз выходил в "чистую зону", — написал корреспондент.

Видео дня

До 24 января губернатор подписал более десятка постановлений и успел проинспектировать ремонт на Аллее Героев, который формально завершился. Затем официальные документы утверждали заместители Бочарова. Они на восемь дней получили статус временно исполняющих обязанности губернатора.

Путин опасается за свою жизнь: что известно

С момента полномасштабного вторжения России в Украину появлялось немало информации, что Путин опасается публичных выступлений и встреч. Российский президент также использует двойников. По данным главы ГУР Кирилла Буданова, их есть несколько.

Путин также отказался посещать саммит "Большой двадцатки", хотя его официально пригласил президент Индонезии. Дипломат Александр Щерба считает, что это показывает изоляцию и слабость кремлевского диктатора.

Как сообщало издание The Insider, Путин опасается государственного переворота и готовит Федеральную службу охраны (ФСО) для защиты. В РФ боятся, что против кремлевских властей могут использовать любые средства, включая гипноз.

Вас также могут заинтересовать новости: