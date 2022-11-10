Он надеется, что в результате войны уровень экономики РФ упадет до такого уровня, что она больше не будет входить в G20.

Президент РФ Владимир Путин получая отпор на поле боя в Украине не готов к пощечин на международном площадке, в частности, на саммите "Большой двадцатки".

Дипломат Александр Щерба в эфире "Эспрессо" заявил, что именно поэтому глава РФ отправляет на саммит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Конечно, Путин испугался, потому что он получает от ВСУ таких пощечин, что пощечины еще и на международном площадке для Путина были бы очень болезненными, к тому же пришлось бы пройти через то, что прошел Лавров на заседании министров иностранных дел G20. Кроме того, позор России, который пережил Лавров на предыдущей встрече, продолжится на этом саммите", - отмечает он.

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По словам Щербы, отсутствие президента Владимира Зеленского на саммите понятно, поскольку в его стране война, а сама Украина не входит в большую двадцатку. Там украинский лидер может появиться только как гость.

"А Россия является членом G20 и не приезд ее главы на саммит – является признаком слабости, испуга, позора и изоляции, в которую попала Россия из-за своих позорных решений. Членство в Большой двадцатке определяется уровнем экономического развития страны, объемом бюджета, поэтому будем надеяться, что в результате этой войны уровень экономики и бюджет РФ упадет до такого уровня, что пребывание этого государства среди более-менее развитых стран мира будет бессмысленным", - подытожил Щерба.

Саммит Большой двадцатки-2022 - что известно

15-16 ноября на Бали должен пройти саммит G20. Участие в саммите уже подтвердили лидеры 17 государств.

В конце апреля президент Индонезии Джоко Видодо лично пригласил Зеленского на саммит "Большой двадцатки".

7 ноября Видодо заявил, что почти уверен в том, что Путина не будет на саммите.

10 ноября стало известно, что делегацию РФ на саммите "Большой двадцатки" возглавит Лавров.

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