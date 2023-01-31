По его словам, до сих пор открыт вопрос, настоящий ли Путин перед нами.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин смертельно больной.

Как заявил Буданов в интервью The Washington Post Путин активно использует двойников. Кроме того, как отметил Буданов, глава Кремля смертельно болен раком.

"Вопрос, настоящий ли сейчас Путин, остается открытым", - сказал Буданов.

Как отмечают журналисты издания, главный разведчик Украины настолько уверен в своей разведке, что время от времени открывает папку, чтобы привести точные цифры - примерно 326 000 российских войск сейчас воюют, лишь 9% запасов "Калибров" сейчас заришилося в арсенале РФ.

Жив ли Путин?

Ранее Владимир Зеленский в Давосе на "Украинском завтраке" высказался о Владимире Путине и руководство России. Президент Украины не уверен, что Владимир Путин жив и не совсем понимает, с кем из РФ говорить и о чем.

Пресс-секретарь лидер РФ Владимира Путина Дмитрий Песков попытался развеять сомнения президента Украины Владимира Зеленского насчет того, жив он или нет.

В частности, он заявил, что Путин и РФ "есть и будут". "Понятно, что и Россия, и Путин - это для Украины, и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочел бы, чтобы ни России, ни Путина не было", - утверждал Песков.

Между тем в информационном пространстве все чаще появляются упоминания о двойниках Путина. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.

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