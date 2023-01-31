Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин смертельно больной.
Как заявил Буданов в интервью The Washington Post Путин активно использует двойников. Кроме того, как отметил Буданов, глава Кремля смертельно болен раком.
"Вопрос, настоящий ли сейчас Путин, остается открытым", - сказал Буданов.
Как отмечают журналисты издания, главный разведчик Украины настолько уверен в своей разведке, что время от времени открывает папку, чтобы привести точные цифры - примерно 326 000 российских войск сейчас воюют, лишь 9% запасов "Калибров" сейчас заришилося в арсенале РФ.
Жив ли Путин?
Ранее Владимир Зеленский в Давосе на "Украинском завтраке" высказался о Владимире Путине и руководство России. Президент Украины не уверен, что Владимир Путин жив и не совсем понимает, с кем из РФ говорить и о чем.
Пресс-секретарь лидер РФ Владимира Путина Дмитрий Песков попытался развеять сомнения президента Украины Владимира Зеленского насчет того, жив он или нет.
В частности, он заявил, что Путин и РФ "есть и будут". "Понятно, что и Россия, и Путин - это для Украины, и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочел бы, чтобы ни России, ни Путина не было", - утверждал Песков.
Между тем в информационном пространстве все чаще появляются упоминания о двойниках Путина. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.