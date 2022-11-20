В РФ боятся, что против кремлевских властей будут использованы СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в Москве готовятся к возможному государственному перевороту.

Об этом сообщает The Insider, отметив при этом, что в центре Москвы еще 26 октября появилась боевая техника и вооруженные люди, а в Федеральной службе охраны (ФСО) заявили о проведении так называемых планово-тактических учений по нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти.

По информации издания, охрана президента страны-агрессора Владимира Путина просто готовится защищать диктатора от переворота, и эти тактические учения — небольшая часть спецмер на случай перевода ФСО в режим военного времени.

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Как пишет The Insider, в РФ боятся, что против кремлевских властей будут использованы СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз.

Чтобы этого избежать, ФСО предлагает использовать проведение доверительных бесед с молодыми сотрудниками и еженедельные политзанятия, а также коллективное посещение храма. Особый акцент делают на том, что у "врага" есть гипнотические способности.

Помимо соцсетей и гипноза в России боятся, что против агрессора будут применены применят психокорректирующие игры.

Переворот в России: что известно

Журналист и блогер Майкл Наки ранее заявлял, что в РФ растет недовольство среди мобилизированных россиян, однако пока неизвестно, перерастет ли это в переворот.

Советник главы МВД Антон Геращенко уверен, что нельзя исключать возможность свержения Путина с президентского поста в результате переворота. Для этого должно погибнуть больше русских.

13 ноября 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что государственный переворот в России уже бурлит.

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