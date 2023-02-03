Охранники диктатора имели еще один чемоданчик, который, вероятно, служил щитом.

Российский диктатор Владимир Путин привез "ядерный чемоданчик" на празднование Сталинградской битвы. Кроме того, один из его помощников имел еще один чемоданчик, вероятно это был сложенный щит для защиты от возможного покушения.

Как сообщает британское издание Mirror, оба помощника с чемоданчиками находились рядом с диктатором во время церемонии возложения цветов к вечному огню в мемориале погибшим советским солдатам во Второй мировой.

Кстати, к мемориалу Путин прибыл на бронированном лимузине Aurus в сопровождении кортежа из 25 автомобилей, в том числе "скорой помощи".

Видео дня

Территорию, где находился диктатор, контролировали снайперы, а губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова подпустили к Путину только после того, как он отбыл девятидневный карантин.

Как пишет издание, жителям города в этот день приказали взять отпуск, чтобы не появляться на улицах, где находился Путин. Более того, местные власти сделали все, чтобы Путин не видел бедности своего народа. Накануне его визита в городе снесли дома, которые почти развалились, а также отловили бездомных собак.

Ядерные угрозы Путина

В Кремле уже неоднократно угрожали применить ядерное оружие против Украины и стран Запада. Российские пропагандисты предлагали превратить украинские города в радиоактивный пепел. Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы может спровоцировать начало ядерной войны.

После этого глава Русской Православной церкви Патриарх Кирилл сказал, что желание уничтожить РФ будет означать конец света.

22 января глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удары по России западным вооружением "приведут к ответным мерам более мощного оружия".

Вас также могут заинтересовать новости: