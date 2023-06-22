За работу над двухступенчатой термоядерной бомбой РДС-37 Клинишов был награжден Орденом Трудового Красного знамени.

Умер очередной российский ученый, причастный к созданию оружия. На этой неделе обнаружили мертвым одного из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова. Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, он был найден мертвым в своей квартире в центре Москвы.

По информации источников агентства, 92-летний мужчина покончил с собой. Он якобы оставил предсмертную записку, в которой прощался с близкими. Ее обнаружили рядом с его телом.

Кто такой Григорий Клинишов

Григорий Клинишов родился в 1930 году. Был кандидатом физико-математических наук и лауреатом Ленинской премии 1962 года.

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Российские пропагандисты называют его "одним из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37". Она была испытана 22 ноября 1955 года, когда Клинишову было около 18 лет.

По информации российских СМИ, Клинишов работал над проектом термоядерной бомбы под руководством Андрея Сахарова с 1954 года. Он был в составе группы, которая занималась разработкой этого и еще нескольких типов зарядов. За эту работу Клинишов был награжден Орденом Трудового Красного знамени в 1956 году.

Инциденты с российскими учеными во время полномасштабной войны в Украине

В мае трем российским ученым, работавшим над технологиями гиперзвуковых ракет, были предъявлены обвинения в госизмене. Это произошло после того, как 4 мая украинская ПВО впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".

В начале года стало известно, что умер 85-летний Павел Камнев, научный руководитель российского концерна "Алмаз-Антея" и разработчик крылатых ракет "Калибр".

Прошлым летом в московском СИЗО умер новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер, в отношении которого открыли дело о государственной измене.

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